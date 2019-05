L'Inter lo conferma: Ranocchia racconta il suo rinnovo

Andrea Ranocchia giocherà all'Inter anche nella prossima stagione. E pur non essendo da tempo centrale nei progetti tecnici nerazzurri, il centrale umbro continua a essere una colonna della squadra. Ai microfoni di 'InterTV' ha voluto spiegare cosa ha condotto al suo nuovo prolungamento contrattuale.

"Questa per me è una famiglia – ha raccontato -. Tra due anni saranno 11 stagioni all'Inter, sono davvero tanti e questo mi rende davvero felice. La trattativa è stata semplice e veloce. Il fatto che sia stato riconosciuto il mio attaccamento a questi colori e la professionalità che provo a mettere in ogni allenamento e ogni partita è per me motivo d'orgoglio. Spero nei prossimi due anni di potermi togliere qualche soddisfazione e raggiungere quei traguardi che da troppo tempo mancano a questa squadra".

SPORTAL.IT | 01-05-2019 21:24