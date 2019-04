L'Inter mette nel mirino un gioiello dell'Ajax

Nonostante i nerazzurri non possano spendere cifre da capogiro per il prossimo mercato in entrata, Giuseppe Marotta vuole comunque regalare un importante colpo all'Inter e ai suoi tifosi.

Il centrocampo è il reparto che necessita di maggiori rinforzi e, insieme a Gundogan e Barella, un terzo giocatore sta facendo gola ai dirigenti della Beneamata. Si tratta di Donny van de Beek, classe 1996, in passato molto vicino a indossare la maglia del Milan. L'olandese è stato uno dei grandi artefici dell'eliminazione della Juventus ai quarti di finale di Champions League siglando il gol del momentaneo pareggio dell'Ajax all'Allianz Stadium.

La valutazione del talento olandese è di 50 milioni di euro. Su di lui è forte l'interesse di Atletico Madrid e Manchester City.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 14:33