L'Inter molla Lukaku: c'è l'alternativa

C’è tanto fermento in casa Inter. Antonio Conte è alla ricerca di un attaccante di valore internazionale. La Juventus ha deciso di inserirsi nella trattativa per Romelu Lukaku, ossia il vero, grande obiettivo della società nerazzurra. La decisione del club bianconero di provare a scippare il bomber belga all’Inter (possibile scambio con Paulo Dybala) ha, di fatto, costretto il duo Marotta-Ausilio a virare su altri profili per completare il pacchetto offensivo nerazzurro e non restare con un pugno di mosche in mano.

Con Edin Dzeko sempre in stand-by (la Roma insiste nel voler 20 milioni di euro per il bosniaco in scadenza di contratto al termine della prossima stagione), è tornato di moda il nome di Edinson Cavani. Il 32enne uruguaiano ha ancora un anno di contratto con il PSG ma sarebbe ben felice di tornare in Italia. L’Inter, secondo il Corriere dello Sport, ci starebbe pensando con l’ex attaccante di Palermo e Napoli pronto anche a decurtarsi parte dello stipendio pur di lavorare con Antonio Conte (attualmente, al PSG, percepisce 11 milioni di euro, netti, a stagione). La trattativa potrebbe decollare a breve.

Intanto novità anche sul fronte Mauro Icardi. L’argentino torna ad allenarsi con il gruppo ma è sempre fuori dal progetto nerazzurro, almeno secondo le parole di Beppe Marotta: “E’ un nostro giocatore, su di lui ci siamo espressi in modo esplicito. Le difficoltà su Icardi più che altro stanno nel gestire le notizie su di lui a livello mediatico, che sono più che altro capziose”.

Tutto pare ruotare attorno alla decisione che dovrà prendere, il prima possibile, lo stesso Mauro Icardi. Lui vorrebbe restare, la società gli chiede di fare le valigie, Napoli e Roma lo aspettano. Forse anche la Juventus, sempre che non arrivi la fumata bianca nella trattativa per Romelu Lukaku.

SPORTAL.IT | 30-07-2019 09:39