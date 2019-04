L'Inter non abbatte il muro, l'Atalanta sogna la Champions

L’Inter fallisce il match point per un posto nella prossima Champions League facendosi fermare in casa sullo 0-0 dall’Atalanta nel posticipo della domenica pomeriggio della 31a giornata. La squadra di Spalletti allunga a +5 sul Milan, ma non riesce a fare fuori la Dea dalla corsa al quarto posto.

Anzi, la squadra di Gasperini aggancia il Milan a quota 52 punti, dimostrando di avere tutte le carte in regola per sognare un risultato che avrebbe del clamoroso. C’era curiosità nell’Inter per la prima a San Siro di Icardi dopo quasi due mesi: l’argentino è stato molto attivo, in particolare in avvio, raccogliendo fischi e applausi dai tifosi.

E pensare che la squadra di Spalletti era partita bene, rispondendo colpo su colpo al prevedibile avvio sprint degli avversari. Anzi era stata proprio l’Atalanta a subire nei primi minuti, scanditi da un’Inter molto propositiva e organizzata. Il gol di Vecino annullato per fuorigioco dal Var dopo due minuti segue allora un’altra occasione per l’uruguaiano, ottimamente servito da un Icardi molto mobile, ma Gollini è super alzando in angolo il pallonetto.

La squadra di Gasperini però regge il colpo e allora la partita cambia dopo una ventina di minuti. Ritmi sempre alti, ma più equilibrio, anche se le migliori occasioni resteranno per l’Inter: alla mezzora è clamoroso l’errore di Icardi, ancora in pallonetto, su invito di Politano, mentre allo scadere del tempo i ruoli si invertono ed è l’ex Sassuolo a testare la presa di Gollini.

Meno spettacolare il secondo tempo, caratterizzato da più stanchezza e meno occasioni, oltre che dalle mosse degli allenatori. Spalletti e Gasperini non fanno calcoli e vogliono vincere, ma dopo l’occasionissima sprecata in avvio da Gomez, in leggero ritardo sull’invito dello scatenato Ilicic, che suggella un avvio difficile di secondo tempo da parte di un’Inter molto confusa, sono proprio i padroni di casa a prendere il sopravvento. L’ultima mezzora vive sugli assalti generosi, ma un po’ confusi, di un’Inter che non creerà particolari problemi a Gollini a parte un’occasione di Nainggolan, su invito del solito Vecino, ma Gollini para anche questo, tenendo in vita il sogno Champions della Dea.

