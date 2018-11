L'Inter non ci capisce nulla: Spalletti travolto a Bergamo

Finisce a Bergamo la serie di vittorie consecutive dell'Inter, sconfitta per 4-1 dall'Atalanta all'Atleti Azzurri d'Italia. Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez affondano la squadra di Spalletti, in sofferenza per tutta la partita. Di Icardi su rigore la rete del momentaneo pareggio. Nel finale espulso Brozovic. Quarto successo di fila per i bergamaschi, che entrano in zona Europa.

Atalanta dominante nel primo tempo. La Dea aggredisce l'Inter fin dai primi minuti, crea subito una grande chance con Zapata, e al 9' passa in vantaggio con Hateboer, a segno di destro su cross dalla sinistra di Gosens.

La squadra di Spalletti non reagisce e resta sotto assedio: i padroni di casa inanellano (e sprecano) una serie impressionante di palle gol. Al 10' D'Ambrosio sfiora l'autogol colpendo il palo, al 13' Handanovic salva tutto su Ilicic, che poco dopo spreca mettendo fuori a porta vuota il raddoppio. Nel finale di tempo si erge ancora a protagonista Handanovic, che nega due gol praticamente già fatti a Ilicic e a Toloi. L'Inter non ci capisce nulla e chiude il primo tempo con 16 tiri subiti: un record negativo per il Biscione.

Ad inizio ripresa arriva l'insperato pareggio degli ospiti: Mancini tocca con il braccio il cross di Politano e l'arbitro non ha dubbi. Dal dischetto Icardi pareggia con un tiro angolato, imparabile per Berisha.

La Beneamata riprende fiducia, ma al 62' l'Atalanta si riporta avanti nel momento di maggior difficoltà con Mancini: il difensore della Dea, al terzo gol consecutivo, sovrasta di testa Miranda su punizione di Ilicic e fa esplodere un Atleti Azzurri d'Italia infuocato nonostante la pioggia.

Ancora in svantaggio l'Inter perde di nuovo il filo del discorso e fatica a rendersi pericolosa. Tanto nervosismo nel finale di partita, i meneghini crollano. Djimsiti di testa, e poi Gomez con un magnifico tiro a giro, arrotondano il risultato. L'espulsione di Brozovic allo scadere completa la domenica da incubo della squadra di Spalletti.

SPORTAL.IT | 11-11-2018 14:40