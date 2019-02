L'Inter non crede a Icardi: faccia a faccia in sede

L'attaccante dell'Inter Mauro Icardi incontrerà nelle prossime ore ad Appiano l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico Luciano Spallettiin un mini vertice che dovrà rappresentare un punto di ripartenza nei rapporti tra il giocatore e il club nerazzurro. All'incontro dovrebbe essere presente anche il responsabile del settore medico, Piero Volpi.

Il centravanti argentino infatti su Instagram nella giornata di giovedì aveva pubblicato una foto con la scritta "Fisioterapia, Day 1" in cui lasciava intendere di essere infortunato, una circostanza che Piero Ausilio a margine della partita di Europa League contro il Rapid Vienna ha smentito seccamente: "Io sono partito subito con la squadra. Icardi era tra i convocati dopo l'allenamento, poi ha fatto la scelta di non venire e non penso fosse un problema fisico. Tutti fanno fisioterapia, non è un discorso di infortunio".

Una situazione delicata che va risolta il prima possibile per cominciare a ripianare le tensioni. Intanto il club con un gesto distensivo avrebbe deciso di non multare il giocatore per il suo no alla trasferta in Austria.

Sempre giovedì Icardi su Instagram ha scritto un post enigmatico sulla sua situazione: "E' meglio tenere la bocca chiusa e sembrare stupidi, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio". La stessa Wanda Nara, rimasta in silenzio dopo quanto successo, ha lasciato un pensiero sempre sui social a sostegno del marito: "Tu ci hai insegnato cosa significhi sognare, soffrire, lottare, sacrificarsi, piangere, combattere, restare e vivere per amore. Colui che sceglie con il cuore non sbaglia mai. Ti amiamo. La tua famiglia".

Intanto i tifosi dell'Inter sembrano aver deciso di restare, compatti, al fianco della società. A Vienna, i fan nerazzurri presenti, hanno applaudito, a lungo, Handanovic nel ruolo di nuovo capitano dell'Inter, a conferma della loro decisione di supportare la scelta della società. Anche sui social network, la presa di posizione dell’Inter è stata considerata corretta dalla maggioranza dei supporters.

15-02-2019