L'Inter non molla: ecco il piano per Cancelo

L'Inter non ha intenzione di mollare Joao Cancelo. Il terzino portoghese che quest'anno ha fatto davvero bene, risultando decisivo per il ritorno in Champions dopo 6 anni della società nerazzurra, non verrà riscattato entro il 30 giugno dal Valencia per 35 milioni, cifra fuori dalla disponibilità nerazzurra.

Ma il club di Suning ha un piano, convincere Cancelo a tenere duro fino a luglio, quando poi l'Inter potrà sedersi al tavolo con il club spagnolo, detentore del cartellino del portoghese, per poter trattare.

Gli ostacoli in questa strategia sono rappresentati da Manchester United e Juventus, molto interessante al terzino, capaci di offrirgli un contratto più ricchio al giocatore e pagare quanto richiesto dal Valencia per il cartellino del terzino.

