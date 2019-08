L'Inter non si ferma: altri due top player. Perisic verso il Bayern

Il colpo Lukaku è solo il preludio di un agosto che si promette stellare per l’Inter. I nerazzurri dopo aver acquisito dal Manchester United il bomber belga, che si prenderà la maglietta numero 9 di Mauro Icardi, sono a caccia di altri due colpi per accontentare Antonio Conte e poter ulteriormente diminuire il gap che li separa dalla Juventus.

A centrocampo si cerca un top player per il salto di qualità: il primo nome sulla lista, riporta la Gazzetta dello Sport, è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio è stato per settimane accostato al Manchester United ma alla fine non se ne è fatto nulla, complice la mancata partenza di Paul Pogba, e il Biscione si è rifatto avanti.

Marotta e Ausilio contatteranno Claudio Lotito: il patron della Lazio non scende sotto la valutazione di 90 milioni di euro per il cartellino del giocatore, tra parte fissa e bonus, ma rispetto all’anno scorso è più aperto a trattare a patto di non cederlo negli ultimi giorni di mercato. Per poter intavolare l’operazione l’Inter dovrà vendere: nei prossimi giorni dovrà essere trovata una soluzione per Mauro Icardi, Joao Mario e Ivan Perisic. Per quest’ultimo le trattative con il Bayern sono avanzate, riporta Sky: il croato potrebbe finire in Baviera sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

In attacco l’Inter continua a pressare la Roma per Edin Dzeko. Il bomber bosniaco si è promesso ai nerazzurri, ma la situazione è ancora in fase di stallo perché i giallorossi non trovano un sostituto all’altezza dopo il no di Higuain. La richiesta dei capitolini resta di 20 milioni senza sconti.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 09-08-2019 07:59