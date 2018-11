L'Inter non si ferma, Genoa distrutto dai bomber a sorpresa

A Luciano Spalletti la parola turnover non piace, ma d’altra parte quando si cambiano sei giocatori rispetto alla partita precedente e mezza squadra titolare sta a riposo in attesa del Barcellona, anche un tecnico che ha pochi rivali sul piano della dialettica come quello toscano faticherà a trovare un sinonimo efficace. Magari non c’è neppure bisogno di farlo dopo il comodo sabato pomeriggio che i nerazzurri hanno vissuto contro il Genoa, travolto 5-0 nel primo anticipo dell’undicesima giornata di campionato. Perché se parlare apertamente di seconde linee alla vigilia di una partita comunque importante poteva sembrare indelicato, dopo un successo squillante come quello contro i rossoblù l’assunto del giorno prima, il classico “Qui sono tutti titolari”, assume più valore.

Forse non proprio tutti, ma la determinazione e gli spunti di bel gioco con cui la squadra ha approcciato un avversario che, solo due settimane fa, aveva tolto i primi punti stagionali alla Juventus, sono segnali molto chiari che l’Inter manda a diversi destinatari: il Napoli, nuovamente appaiato al secondo posto, gli stessi bianconeri, a meno di un mese dallo scontro diretto, ma pure il Barcellona, che martedì a San Siro troverà una squadra riposata sul piano fisico per sei undicesimi e carica sul piano mentale. Non potrebbe essere altrimenti dopo la settima vittoria consecutiva in campionato, che sarebbe la nona nelle ultime dieci gare ufficiali contando anche i successi su Tottenham e Psv Eindhoven.

In un pomeriggio che, calcisticamente parlando, è durato solo 17 minuti, il tempo necessario per segnare due volte e piegare la debole resistenza della squadra di Juric, troppo arrendevole e inoffensiva per essere vera, l’unica nota parzialmente stonata è il mancato gol di Lautaro Martinez, invocato da più parti anche come titolare al fianco di Icardi, ma che ha dimostrato di non avere ancora completato l’adattamento al calcio italiano, o semplicemente di non gradire il ruolo di punta unica. Nota dolente abbondantemente riscattata dalla giornata da eroe di Roberto Gagliardini, in campo per l’uomo del destino Matias Vecino e autore di una doppietta.

Reti non memorabili sul piano della fattura tecnica, ma che danno un segnale del ritrovato entusiasmo dell’ex atalantino, ai margini in questa stagione: suo il gol che ha aperto le marcature, in mischia al 14’, e suo il tris a porta vuota in avvio di ripresa dopo una respinta di Radu su Perisic. Al 17’ del primo tempo il raddoppio lo aveva segnato Matteo Politano, uno dei titolari non risparmiati, su assist del redivivo Joao Mario, alla seconda consecutiva da titolare, in gol nel finale per il poker e pronto a mettere in difficoltà Spalletti in vista del Barcellona: Nainggolan, entrato proprio al posto del portoghese e autore del quinto gol all’ultimo secondo, può rientrare con tutta calma.

SPORTAL.IT | 03-11-2018 17:05