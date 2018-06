L'Inter non si ferma più: altro colpo scudetto in arrivo da Roma

Il calciomercato non è ancora ufficialmente cominciato ma l'Inter già si candida per diventarne la regina. Ingaggiati da tempo De Vrij a parametro zero dalla Lazio, Asamoah gratis dalla Juve, Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda, e per ultimo Radja Nainggolan dalla Roma, i nerazzurri stanno per ufficializzare l'arrivo in attacco di Matteo Politano, ma soprattutto stanno progettando un colpo di lusso per la fascia: Alessandro Florenzi.

L'esterno della Roma non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con Monchi, in scadenza nel giugno del 2019: pretende un trattamento al pari dei top player della squadra e si starebbe guardando intorno alla ricerca di nuove soluzioni. Mentre i dirigenti giallorossi non vogliono giocare al rialzo, il Biscione è invece pronto ad offrirgli un ingaggio importante per battere la concorrenza (è seguito anche all'estero): un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione, irrifiutabile per il terzino dei capitolini, che alla corte di Spalletti sarebbe titolare fisso.

Florenzi, che rimpiazzerebbe così Cancelo, potrebbe sbarcare a Milano per una somma dai 20 ai 25 milioni di euro. Tra le alternative al terzino giallorosso ci sarebbero Davide Zappacosta del Chelsea e Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid.

Un altro indizio sul possibile addio alla Città Eterna di Florenzi arriva anche dalle mosse di mercato della Roma, che si è già assicurata Santon e punta fortemente su Karsdorp, l'anno scorso appiedato da un infortunio. Secondo la Gazzetta dello Sport, i capitolini starebbero seguendo con attenzione anche Aleix Vidal, in uscita dal Barcellona.

