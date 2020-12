L'Inter non si ferma più: Verona battuto e Juve staccata

L’Inter conquista la settima vittoria consecutiva in campionato e chiude con il sorriso il 2020. I nerazzurri passano sul difficile campo del Verona e centrano così l’obiettivo di staccare la Juventus, che contro la Fiorentina aveva subito la prima sconfitta in campionato: la squadra di Pirlo è ora distante 9 punti dall’Inter, pur con una partita in meno.

L’Hellas chiude invece l’anno solare con il secondo ko interno consecutivo, ma può recriminare al termine di una gara che ha visto la squadra di Juric non subire gli avversari sul piano del gioco e pagare un prezzo alto alla sfortuna sottoforma di due infortuni ad altrettanti difensori titolari, Dawidowicz e Lovato.

Antonio Conte, “tradito” da una papera di Samir Handanovic nel gol del provvisorio pareggio dei veneti, può sorridere anche per il ritorno al gol di Lautaro Martinez, autore della rete che ha sbloccato il risultato: il Toro non segnava dalla partita contro il Torino del 22 novembre.

Primo tempo tattico al “Bentegodi”, giocato su buoni ritmi, ma con appena due occasioni, una per parte. Verona vicino al vantaggio al 25’ con l’ex Dimarco, il cui inserimento, premiato da un bel colpo di tacco di Zaccagni, ha trovato pronto alla respinta Handanovic. La risposta dell’Inter con lo stesso Lautaro Martinez, servito al termine di una bella azione sull’asse Perisic-Lukaku, ma Silvestri si è opposto al destro dell’argentino.

Molto più vivace il secondo tempo, aperto dal vantaggio dell’Inter all’ottavo minuto, alla prima occasione della ripresa: pregevole la girata al volo di Lautaro su bel cross dalla destra di Hakimi. Il Verona però non accusa il colpo, Juric si affida a forze fresche con Lazovic e Ruegg e il pareggio arriva già dieci minuti dopo, seppur favorito dal clamoroso errore di Handanovic che si fa sfuggire un innocuo cross di Faraoni offrendo a Ilic, entrato ad inizio secondo tempo al posto di Salcedo, il più comodo dei tap in.

La partita è definitivamente stappata, le squadre allungate e al 30’ l’Inter trova il nuovo e definitivo vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: la difesa dell’Hellas si salva sul primo traversone, poi Brozovic rimette in mezzo e Milan Skriniar fa 2-1. I gialloblù si gettano in avanti con generosità, ma senza attaccanti di ruolo in campo. Conte pesca invece dalla panchina Vidal che entra bene nel match offrendo a Lukaku il pallone del match point. Il Verona si salva e ci prova fino alla fine, il tecnico nerazzurro alza il muro con Gagliardini per Lautaro e festeggia tre punti d’oro.



