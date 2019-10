L'Inter pensa a gennaio: pronta la caccia ad un pupillo di Conte

Sei vittorie, un pareggio e due sconfitte. È questo il ruolino dell’Inter di Antonio Conte nel primo mese e mezzo di stagione. Un percorso soddisfacente, ma macchiato dai risultati negativi contro Barcellona e Juventus oltre che dal pareggio contro lo Slavia Praga che mette in salita il girone di Champions League. Inevitabile, però, che in particolare il ko contro i bianconeri abbia almeno in parte spento gli entusiasmi dei tifosi, caricati dall’ottima partenza.

Chi è tutt’altro che ridimensionato è Antonio Conte, deciso a dare filo da torcere fino alla fine per lo scudetto alla propria ex squadra, magari contando su qualche innesto nel mercato di gennaio. Nonostante una campagna acquisti estiva di primo piano che ha visto arrivare diversi giocatori già diventati punti fermi della formazione nerazzurra, come Barella e Sensi, e altri ancora in fase di inserimento, come Lukaku, la società è infatti pronta per mettere a disposizione di Conte altri elementi di primo piano, meglio se ben conosciuti dall’allenatore.

Un nome che può fare il caso dell’Inter è quello di Nemanja Matic, centrocampista serbo classe ’88 in forza al Manchester United, ma che sotto la guida di Conte ha conquistato la Premier con il Chelsea durante la prima stagione vissuta dal tecnico salentino sulla panchina dei Blues. Da quell’annata i rapporti tra Conte e Matic sono rimasti molto buoni e allora ecco una buona occasione per convincere la società ad affondare il colpo con lo United, considerando che il giocatore sta trovando poco spazio nella squadra di Solskjaer.

A tutto questo si aggiunge il fatto che Matic andrà in scadenza nel 2020 con il Manchester, senza dare al momento segnali circa la volontà di rinnovare. Conte è pronto a riabbracciare un giocatore la cui forza fisica e intelligenza tattica possono essere molto utile all’Inter. La posizione occupata sarebbe quella di regista, attualmente occupata da Marcelo Brozovic, ma Matic può essere utilizzato anche come mezzala. Il serbo non è però l’unico centrocampista di prima fascia che l’Inter sta seguendo, già per gennaio: interessa infatti e non poco anche il croato Ivan Rakitic, sempre più ai margini al Barcellona.

