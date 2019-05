L'Inter prepara l'offerta per Barella

Quella persa contro l’Udinese potrebbe essere stata l’ultima partita giocata da Nicolò Barella con la maglia del Cagliari. Il centrocampista classe ’97, tra le rivelazioni del campionato, è nel mirino di diversi top club italiani ed europei, ma tra le formazioni della Serie A la più determinata sembra essere l’Inter.

I nerazzurri, che in estate potranno operare sul mercato senza più i vincoli del Fair Play Finanziario, sembrano fare sul serio al punto che secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', è già in vista una prima proposta concreta.

Per abbassare la richiesta economica del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che si attesta sui 45 milioni, l’Inter potrebbe infatti inserire tre contropartite: l’attaccante della Primavera Sebastiano Esposito, il difensore Alessandro Bastoni, quest’anno in prestito al Parma, e Eder, di ritorno all’Inter dopo l’esperienza in Cina allo Jiangsu, l’altra squadra della galassia Suning.



