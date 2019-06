L'Inter presenta la nuova sede

L'Inter da oggi si trasferisce nella sua nuova sede e la presenta sul sito e sui canali social. Un palazzo a specchio che si affaccia sulla zona di Porta Nuova, "simbolo della nuova Milano globale e tecnologica", un design moderno e iconico, il nero e l'azzurro predominanti, le gigantografie dei campioni del passato per ricordare la storia, i nomi di diverse nazioni scritti sulle pareti perché gli interisti sono 'fratelli del mondo'.

Il video pubblicato, accompagnato dall'hashtag scelto per l'arrivo di Conte #notforeveryone, è un primo sguardo ai cinque piani del palazzo del Gruppo Generali, il 'The Corner', e alla terrazza panoramica con vista "che abbraccia Milano dalla Madonnina fino a San Siro", come si legge nella nota del club. La nuova sede è stata progettata da DEGW e FUD, brand del Gruppo Lombardini22. Lo riporta l'Ansa.

Al nono piano della struttura è stata creata la zona accoglienza per ospiti ed eventi, con la sala media multifunzionale, la Trophy Room "completamente rinnovata, vera e propria installazione multimediale che racconta in un solo colpo d'occhio la storia dell'intero palmares nerazzurro". "Da pochi giorni – si legge sul sito dell'Inter – è partito anche il progetto di ristrutturazione per il Suning Training Center di Appiano Gentile, che consentirà al Club di dotarsi di una struttura d'élite in grado di fornire alla nostra squadra tutto il supporto necessario per elevare ancora di più la nostra performance sportiva".

SPORTAL.IT | 17-06-2019 12:08