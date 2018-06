L'Inter presenta Nainggolan e preannuncia un botto in attacco

Prime parole da giocatore dell’Inter per Radja Nainggolan. Il Ninja, in arrivo della Roma, vestirà la maglia numero 14: “Il mio numero è il 4 ma non potevo averlo (la maglia è stata ritirata dopo l’addio di Zanetti ndr). Il 14 è un numero importante nel calcio”.

“La società mi ha voluto fortemente, mi hanno fatto sentire importante da subito ed è ciò che conta. Poi il mister mi conosce e sarà sicuramente un vantaggio. Io spero di vincere qualcosa il prima possibile. E’ un passo importante nella mia carriera e sono contento di ritrovare Spalletti. Credo che potremo ottenere ottimi risultati e vincere qualcosa”.

L’addio alla Roma: “Non voglio parlare del passato. Poteva finire meglio la storia con i giallorossi, ma non dirò altro. Sono contento di essere qua e sento la fiducia. Ho ricevuto molte chiamate durante la trattativa, spero di ripagare tutti in campo”.

Spalletti: “Non mi ha convinto lui, ma ritrovarlo è sicuramente un bene per me perché so già come lavora. La società mi ha voluto e la mia scelta è stata facile”.

Il possibile arrivo di Dembele: “Di sicuro non lo stresserò per il mercato, ma posso solo dire che è un mio grande amico ed è molto forte. Non so cosa vuole fare del suo futuro. Cosa potrò dare a questa Inter dipenderà dal mister. Mi conosce e sa come farmi rendere al meglio”.

Il calore dei tifosi nerazzurri: “Per un giocatore è importante essere accolti bene. Come ho detto già la prima volta, per noi parla il campo. Poi si esulta insieme. Io ho sempre fatto così. Se ho guadagnato rispetto dai tifosi credo che sia proprio per il campo”.

Presentato Nainggolan, l’Inter si prepara ad accogliere Matteo Politano: il rinforzo in attacco dal Sassuolo è ormai solo questione di ore. I nerazzurri hanno trovato l’intesa con gli emiliani: prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20. Il Biscione deve ancora definire la contropartita: possibile l’inserimento di due giovani tra Odgaard, Gavioli e Adorante. Ma l’affare è ormai concluso.

