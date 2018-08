L'Inter progetta la beffa e si fionda su un colpo del Milan

L'Inter irrompe nella corsa al brasiliano Bernard. L'ex giocatore dello Shakhtar Donetsk, che si è svincolato dal club ucraino, nelle ultime settimane era stato corteggiato dal nuovo direttore sportivo del Milan Leonardo: il dirigente rossonero aveva strappato un accordo di massima con gli agenti dell'esterno offensivo ma ha dovuto frenare la trattativa perché prima di concludere deve realizzare alcune cessioni per liberare lo spazio in rosa.

Questo stop ha permesso all'Inter di inserirsi: il ds nerazzurro Ausilio, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe chiesto ai procuratori del giocatore di aspettare ancora qualche giorno (fino a martedì o mercoledì) prima di firmare coi rossoneri, perché potrebbe arrivare un'offerta importante proprio da parte del Biscione.

Su Bernard incombe però anche il Chelsea, che ha già fatto una sua offerta e aspetta una risposta del giocatore entro martedì.

Il tecnico del Milan Gennaro ha intanto commentato così gli ultimi arrivi in casa rossonera, Higuain e Caldara: "Sono arrivati due giocatori importanti, un giovane interessante come Mattia che può crescere molto e Gonzalo che tutti conosciamo. Li faremo sentire a casa loro, gli faremo capire come si lavora e come si sta in questo gruppo e sono sicuro che saranno un valore aggiunto, che ci daranno una mano per fare una stagione importante".

"Mi aspettavo che la società facesse qualcosa, ho parlato tantissimo con Higuain come con tanti altri giocatori in questi mesi. Il Pipita può farci fare il salto di qualità. Il suo arrivo non mi spinge a cambiare modulo, la base sarà il 4-3-3, si andrà a ricercare anche qualcos'altro ma si lavorerà su questi concetti. Per noi il suo arrivo deve essere un motivo d'orgoglio, come sapere che il Milan ha grande fascino. Quando parli con un giocatore, è difficile che ti dica che non vuole venire. Il Milan ha grande storia, grande organizzazione, da 4-5 anni non si trova grandissima continuità ma con questa squadra, questi giovani e giocatori come Higuain e Caldara si può fare solo bene. C'è sempre voglia di lavorare, i ragazzi non mollano mai di una virgola, possiamo fare il salto di qualità".

SPORTAL.IT | 05-08-2018 10:15