L'Inter punta ancora su Ranocchia: rinnovo possibile

Andrea Ranocchia va verso un rinnovo contrattuale con l'Inter.

Il centrale umbro, ex capitano nerazzurro e reduce da anni molto difficili, è stato rivitalizzato da Luciano Spalletti, che gli ha restituito la serenità smarrita e gli ha concesso diverse occasioni in prima squadra. In più ultimamente lo ha proposto addirittura in una posizione tutta nuova, quella di attaccante, specie quando l'infermeria della Beneamata era particolarmente piena.

Forse anche la dedizione alla causa di Ranocchia ha indotto la dirigenza meneghina a voler puntare su di lui anche in futuro. Nella giornata di giovedì, infatti, il suo agente Tullio Tinti ha incontrato alla Pinetina il ds Piero Ausilio e i due hanno discusso del possibile rinnovo del difensore, in scadenza di contratto a giugno.

SPORTAL.IT | 28-03-2019 23:40