L'Inter punta un giovane del Parma

L'Inter ha messo gli occhi su André Lopes Silva, centrocampista classe 2003 che milita nel Parma Under 17: il giocatore, andato a segno domenica scorsa in rovesciata contro i pari età della Juventus, proviene dal settore giovanile della Farense ed è in Emilia dall'estate del 2018.

I nerazzurri, riporta Fcinternews, potrebbero presto fare la loro mossa per assicurarselo in futuro e anticipare le altre pretendenti, che soprattutto dall'estero stanno cominciando ad interessarsi al gioiellino gialloblu.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 11:27