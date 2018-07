L'Inter rassicura i tifosi su Icardi

L’Inter rassicura i tifosi sul futuro di Mauro Icardi.

A parlare è Antonello, ad del club nerazzurro: “Offerte indecenti per Icardi? Ad oggi nessuna – le sue parole su Gr Parlamento -. C'è un contratto in essere e c'è la disponibilità da parte di entrambe le parti di discutere del rinnovo. Ci incontreremo nelle prossime settimane per percorrere questa strada e speriamo nella soddisfazione di entrambe le parti".

Intanto dopo Politano l’Inter si prepara a mettere a segno un nuovo colpo sul mercato: gli occhi di Ausilio sono sul belga Dembelè per il centrocampo.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 16:50