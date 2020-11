L'Inter ribalta il centrocampo, due in partenza: la lista dei sostituti

Centrocampo dell’Inter in ebollizione in vista del mercato di gennaio: i nerazzurri pianificano la partenza di due giocatori ormai fuori dai piani di Antonio Conte, Christian Eriksen e Radja Nainggolan. Il centrocampista danese ha collezionato quattro panchine nelle ultime cinque gare, e prima della partita contro il Torino è stato praticamente scaricato dallo stesso amministratore delegato Beppe Marotta: “Mai trattenere chi vuole andare via, cercheremo le giuste combinazioni”.

Lo stesso discorso del dirigente dei meneghini vale anche per Nainggolan, che a differenza dell’ex Tottenham ha potuto giocare solo pochi scampoli di partita. Il giocatore belga è stato riaccostato al Cagliari, dove potrebbe tornare in cambio del portiere dei sardi Alessio Cragno.

Più intricato il futuro di Eriksen: l’Inter lo valuta 40 milioni di euro, e lui ha uno stipendio molto pesante, che per ora ha escluso assalti diretti da parte delle società interessate. Qui entrano in gioco le “combinazioni” accennate da Marotta: i nerazzurri stanno cercando di intavolare una trattativa di scambio con i diversi club che si sono fatti avanti per il giocatore.

Con il Psg si tratta per un possibile scambio con Leandro Paredes, che permetterebbe ad Antonio Conte di avere il centrocampista difensivo che chiede da tempo. Più improbabile un’operazione con il Manchester United: Fred è considerato incedibile dai Red Devils. Con l’Arsenal non va esclusa l’opzione Granit Xhaka, mentre con il Bayern Monaco potrebbe essere messo in piedi uno avvicendamento con Corentin Tolisso.

L’unica cosa certa è l’avvertimento di Suning ai dirigenti nerazzurri: Eriksen non dovrà essere né ceduto in prestito, né svenduto, e l’operazione dovrà generare una plusvalenza.

OMNISPORT | 23-11-2020 17:27