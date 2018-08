L'Inter rinuncia a Vidal: il piano segreto per Modric

Luka Modric vuole l'Inter. In pochi giorni tutto è cambiato in casa nerazzurra: solo lunedì il Biscione aveva il cartellino di Arturo Vidal in mano. I meneghini avevano trovato l'accordo con il Bayern Monaco e con il giocatore cileno: ma le notizie in arrivo da Madrid hanno stravolto tutto.

Il regista del Real e della Croazia rivelazione del Mondiale, miglior giocatore di Russia 2018, è pronto ad incontrare il presidente dei blancos Florentino Perez per cercare di liberarsi. Per nulla intimorito dalle dichiarazioni del patron dei blancos ("Devono pagare 750 milioni"), il centrocampista croato avrebbe già dato ai suo agenti la disponibilità per lo sbarco a Milano.

L'Inter si è così defilata dalla corsa a Vidal (il Barcellona è ora a un passo dall'acquisto del Guerriero) e adesso attende novità dalla Spagna.

In caso sfumasse il grande sogno, l'Inter avrebbe pronta un'alternativa, un mister X ancora anonimo, che i nerazzurro stanno seguendo e non vogliono bruciare rivelandone il nome. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Intanto i bookmakers seguono con attenzione la trattativa. La quota sul trasferimento del croato in nerazzurro è scesa ancora rispetto a mercoledì, quando già era stata tagliata vertiginosamente passando da 10 a 6 volte la posta. Giovedì la quota è stata dimezzata a 3,00 da Sisal Matchpoint sia per le ultime voci trapelate (pare sia stata la moglie del calciatore, vista la sua voglia di lasciare Madrid, a "offrirlo" ai nerazzurri) sia per l’entusiasmo degli scommettitori.

L'Inter, causa paletti Fair Play finanziario, non ha altre vie se non la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula che difficilmente accetterebbe Florentino Perez, patron del Real Madrid (già alle prese con le critiche per aver lasciato partire Cristiano Ronaldo). Da qui la necessità che sia lo stesso entourage di Modric a "spingere" per liberarsi dalla società blanca.

Al croato, 33 anni a settembre, verrebbe proposto un contratto di quattro anni, così da spalmare l'elevato ingaggio su più stagioni. Da capire la valutazione che il Real Madrid farà del cartellino del giocatore. L’età potrebbe essere un vantaggio per l’Inter.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 09:55