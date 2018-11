Il terzino dell'Inter Sime Vrsaljko è stato costretto ad uscire al 26' del match di Nations League tra Inghilterra e Croazia a causa di un problema fisico.

Non è ancora stata resa nota l’entità dell'infortunio, ma l'esterno nerazzurro è rientrato in panchina camminando regolarmente sulle proprie gambe. Lunedì verranno effettuati alcuni test e si saprà qualcosa in più.

SPORTAL.IT | 18-11-2018 16:50