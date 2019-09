Inter inarrestabile: cinque su cinque. Il Napoli cade in casa

L’Inter risponde alla Juventus e resta al comando della serie A con cinque vittorie in cinque partite, il Napoli cade sorprendentemente in casa contro il Cagliari: questi i verdetti più importanti della quinta giornata di serie A.

I nerazzurri di Conte battono in casa la Lazio di misura grazie a una rete nel primo tempo di D’Ambrosio e alle parate di Handanovic. Nella ripresa Barella e Lukaku vicini al raddoppio.

Ko inatteso per il Napoli di Ancelotti, sconfitta dal lanciatissimo Cagliari di Maran, alla terza vittoria consecutiva e a segno con Castro nel finale. Espulso Koulibaly per proteste, azzurri sfortunati tra pali, parate di Olsen e imprecisione degli attaccanti. In classifica sardi quarti a nove punti insieme al Napoli.

La Fiorentina torna alla vittoria spezzando un digiuno che durava dal 17 febbraio: la Sampdoria è battuta per 2-1 grazie ai gol di Pezzella e Chiesa. Pari senza gol tra Genoa e Bologna, il Parma supera di misura allo scadere il Sassuolo grazie all’autorete di Bourabia. Tris del Lecce alla Spal a Ferrara: gli estensi sono in crisi.

Serie A, i risultati delle partite della sera

Fiorentina-Sampdoria 2-1

31′ Pezzella (F), 57′ Chiesa (F), 79 Bonazzoli (S)

Genoa-Bologna 0-0

Inter-Lazio 1-0

23′ D’Ambrosio (I)

Napoli-Cagliari 0-1

87′ Castro (C)

Parma-Sassuolo 1-0

95′ aut. Bourabia (S)

Spal-Lecce 1-3

11′ rig. Mancosu (L), 17′ Di Francesco (S), 47′ Calderoni (L), 71′ rig. Mancosu (L)

SPORTAL.IT | 25-09-2019 23:09