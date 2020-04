L'Inter risponde alle parole di Lukaku

Le parole di Lukaku via social network ("Ho avuto la febbre. All'Inter malati 23 giocatori su 25") hanno generato una valanga di polemiche. Un caos che la società nerazzurra avrebbe evitato volentieri, visto il grande impegno che ci sta mettendo nella lotta al Covid-19.

Secondo la Gazzetta dello Sport, seppur non in maniera ufficiale, l'Inter avrebbe già preso le distanze dalle dichiarazioni del belga, spiegando come, in quel periodo, ci siano state solo quattro "normali" influenze (de Vrij, Skriniar, D'Ambrosio e Bastoni) e generali malanni lievi di stagione.

SPORTAL.IT | 22-04-2020 09:20