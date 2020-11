L'Inter ritrova Brozovic: negativo al tampone

Archiviata l’importante vittoria sul campo del Sassuolo, l’Inter di Antonio Conte inizia a preparare la decisiva trasferta di Champions League sul campo del Borussia Moenchengladbach con una bella notizia.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, l’ultimo tampone di Marcelo Brozovic ha dato esito negativo dopo la nuova “debole” positività al coronavirus di sabato: secondo la normativa Uefa il giocatore nerazzurro sarà dunque disponibile per la trasferta europea in terra tedesca.

Il croato era tornato in gruppo in settimana ma il precedente tampone aveva evidenziato la positività al coronavirus che lo aveva di nuovo escluso. Oggi la lieta notizia: Conte recupera una preziosa freccia nel suo arco in vista della sfida da dentro o fuori contro la capolista del girone di Champions.

