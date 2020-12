L'Inter ritrova Kolarov: è negativo al tampone

Un’altra buona notizia per Antonio Conte che alla vigilia di Inter-Bologna ritrova Aleksandar Kolarov, risultato positivo al coronavirus lo scorso 17 novembre di ritorno dalla sua nazionale.

Kolarov adesso è finalmente tornato negativo al tampone e dunque sarà a disposizione dell’Inter, probabilmente già a partire dalla gara di sabato sera contro il Bologna.

In questo inizio di stagione Kolarov è stato utilizzato da Conte soprattutto come terzo di difesa. A dire il vero senza convincere troppo. In totale ha collezionato fin qui sei presenza tra campionato e Champions League.

OMNISPORT | 04-12-2020 18:49