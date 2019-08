L'Inter sbaraglia il mercato: Conte ora vuole il colpo scudetto

Splende il sereno in casa Inter: due giorni dopo il convincente esordio in campionato contro il Lecce, il club nerazzurro si prepara ad ufficializzare gli arrivi di Alexis Sanchez dal Manchester United e di Cristiano Biraghi dalla Fiorentina. In attesa di un terzo colpo in extremis, che Antonio Conte chiede da alcune settimane: Arturo Vidal.

Il Niño Maravilla sosterrà le visite mediche nel pomeriggio: torna in serie A dopo 8 anni con la formula del prestito secco. L’Inter pagherà 5 milioni d’ingaggio, il Manchester United gli altri 7. Sanchez in nerazzurro tornerà al ruolo originario di seconda punta, al fianco di Romelu Lukaku, già suo compagno nei Red Devils. L’obiettivo di Conte è portarlo a condizione in vista del derby del 22 settembre contro il Milan.

E presto potrebbe raggiungerlo all’Inter il connazionale Vidal dal Barcellona: l’ex centrocampista della Juventus è la prima scelta di Beppe Marotta per il centrocampo. Dopo la cessione di Joao Mario alla Lokomotiv Mosca c’è spazio per una nuova mezzala, e il Guerriero, che darebbe esperienza a un centrocampo relativamente giovane, è decisamente in pole position.

Si allontana forse definitivamente l’opzione Sergey Milinkovic-Savic: il centrocampista classe 1995 potrebbe rinnovare a breve con la Lazio. L’agente Mateja Kezman è in contatto con Claudio Lotito: il serbo ha attualmente un contratto da tre milioni l’anno più bonus in scadenza nel giugno del 2023.

SPORTAL.IT | 28-08-2019 14:35