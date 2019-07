L'Inter scarica anche Nainggolan: Conte chiede un pupillo

Mauro Icardi non è l’unico esubero illustre della nuova Inter di Antonio Conte che sta per tagliare il nastro di partenza.

La situazione dell’attaccante argentino è chiara. Ai margini già nella seconda parte della scorsa stagione durante l’era Spalletti, il nuovo tecnico nerazzurro non ha intenzione di recuperarlo alla causa e, spalleggiato dalla società, valuta altri giocatori per rinforzare l’attacco. Gli auspicati arrivi di Edin Dzeko e Romelu Lukaku passano infatti per la cessione dell’ex capitano, secondo alcuni rumors di stampa nel mirino della Juventus, ma anche del Napoli.

La partenza di Icardi, nonostante la volontà ribadita dal giocatore e dalla moglie-agente Wanda Nara di restare a Milano e provare a convincere il nuovo allenatore, sembra comunque certa e probabile è anche quella di Radja Nainggolan. Ex oggetto del desiderio di Conte ai tempi della Juventus, il belga sembra essere uscito dalle gerarchie del tecnico salentino che vuole fare altre scelte per il centrocampo della nuova Inter.

L’arrivo di Stefano Sensi e quello che sembra imminente di Barella sono segnali chiari, ma dall’Inghilterra rimbalza un’altra voce secondo cui i nerazzurri sarebbero sulle tracce di un altro beniamino di Conte, Nemanja Matic.

Il colosso di centrocampo serbo, classe ’88, è stato allenato con profitto da Conte al Chelsea, milita ora nel Manchester United e potrebbe sbarcare in Italia per una cifra di 10 milioni cui si aggiungerebbe proprio il cartellino di Nainggolan.

Emblematiche in tal senso le parole pronunciate da Conte ai tempi del Chelsea dopo la cessione di Matic: "Penso che lui sia stato uno dei giocatori chiave della nostra corsa al titolo. Ora, sfortunatamente, è un giocatore del Manchester United".

Matic sta comunque per partire per la tournée estiva con i Red Devils, ma ha già informato la società della propria volontà di tornare a lavorare con Conte e resterà in attesa di sviluppi.



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 05-07-2019 17:07