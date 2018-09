L'Inter scopre Lautaro Martinez e prende il volo

Un’Inter essenziale, ma sciupona, decolla definitivamente in classifica grazie alla terza vittoria consecutiva in campionato, quarta considerando la Champions League, competizione dove i nerazzurri cercheranno di fare cinquina mercoledì ad Eindhoven contro il Psv. A fare le spese del ritrovato entusiasmo della squadra di Spalletti è il Cagliari, che al contrario incassa la terza sconfitta del suo campionato e inizia a fare i conti con una classifica preoccupante, anche se la notizia peggiore per Maran è il digiuno di gol che prosegue: adesso sono 356 i minuti senza trovare la rete per i sardi, di fatto quattro partite intere visto che l’ultima rete è arrivata all’inizio della gara contro il Milan.

L’Inter ha vinto meritatamente, in virtù soprattutto di un primo tempo dominato a livello di possesso palla, ma la notizia del giorno è il primo gol in Serie A di Lautaro Martinez, pronto ad approfittare dell’occasione concessa da Spalletti che ha scelto di far riposare capitan Icardi in vista della Champions. Tanti i cambi di formazione per cui ha optato il tecnico toscano, che ha rilanciato anche Miranda, Dalbert, Gagliardini e Borja Valero, tanto per far capire come ipotecare il passaggio agli ottavi di Champions sia l’obiettivo del momento.

Le indicazioni date dalle seconde linee sono state però abbastanza buone, almeno fino a quando ha retto il fiato di giocatori che non hanno visto il campo con continuità nel primo mese di stagione, senza contare anche le fatiche dell’infrasettimanale. Martinez ha comunque convinto: molto mobile, 'El Toro' ha retto quasi da solo l’attacco dell’Inter fin quando le energie lo hanno sorretto, lasciando comunque l’impressione di poter giocare anche con Icardi, anche se forse in un altro contesto tattico.

Il gol è venuto sfruttando proprio un cross di Dalbert, tra i più positivi di un primo tempo che ha vissuto sulle discese del brasiliano sulla sinistra. Poi, però, ecco il calo e toccherà a Spalletti capire se fisico o mentale, fatto sta che un Cagliari parso rassegnato nel primo tempo ha progressivamente alzato il baricentro, trovando linfa dal clamoroso errore di Candreva, che a metà tempo ha sprecato solo davanti a Cragno una bella azione sull’asse Politano-Nainggolan.

Il finale è stato sofferto per l’Inter, spaventatasi per il gol di Dessena, prontamente annullato dal Var in quanto il centrocampista aveva spinto il pallone in rete con la mano. Il raddoppio di Politano allo scadere, con uno spettacolare tiro al volo, conferma la bontà delle alternative a disposizione di Spalletti, che ora lo può dire: i minuti di recupero contro il Tottenham hanno cambiato la stagione…

