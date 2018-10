L'Inter si fa avanti per Malcom

Le vie del mercato sono infinite e regalano sempre qualche spunto. Prendiamo Malcom. Il brasiliano era già d'accordo con la Roma, quando si è fatto avanti il Barcellona. Il ragazzo, ingolosito dalla possibilità di giocare con Messi e compagni, non ci ha pensato un attimo e si è legato al club blaugrana. Peccato, però, che avesse fatto male i suoi calcoli. Con la 'Pulce', Suarez e Piqué divide lo spogliatoio ma per lui non c'è spazio quando c'è da giocare a pallone: il tecnico dei catalani, Ernesto Valverde, non lo prende in considerazione e fino a oggi lo ha impiegato per una mezz'ora.

Malcolm si sta guardando intorno perché a gennaio potrebbe fare le valigie. Ed ecco che entrano in scena le pretendenti. C'è anche l'Inter, che però propone una formula poco gradita al Barcellona, quella del prestito. Anche il Tottenham, che ha bisogno di rinforzi, sarebbe pronto a ingaggiare l'ex Bordeaux. Ma anche a Londra (c'è anche l'Arsenal a manifestare un certo interesse) prima di acquistare vogliono pensarci bene e preferirebbero alcuni mesi di 'prova' per poi, eventualmente, comprarlo. O rimandarlo al mittente.

SPORTAL.IT | 19-10-2018 10:40