L'Inter si sente Modric in tasca: "Offerta irrinunciabile"

Il sogno estivo dell'Inter sta diventando sempre più concreto ogni giorno che passa. Le dichiarazioni del presidente del Real Madrid Florentino Perez e dell'allenatore dei blancos Julen Lopetegui non hanno affatto spaventato i nerazzurri, che continuano imperterriti a puntare decisi a Luka Modric.

Il club milanese si sente fiducioso: il croato, che non si è presentato domenica a Valdebebas, lunedì incontrerà lo stesso Perez, secondo la Gazzetta dello Sport per comunicargli la sua intenzione di lasciare Madrid. "Modric avrebbe già comunicato ai dirigenti spagnoli la volontà di lasciare Madrid. Di fatto l'incontro serve 'solo' a capire se le parti sceglieranno una via d'uscita concordata. La posizione dell'Inter è chiara: se il croato si libera, noi ci siamo".

Il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio è sicuro che il sì del migliore giocatore del Mondiale sia ormai in arrivo: il Biscione ha offerto un quadriennale da quasi 10 milioni di euro a stagione, più o meno la stessa cifra che guadagna ora a Madrid. Inoltre la chiusura del mercato inglese giovedì favorisce ulteriormente il club meneghino, che eliminerebbe così le possibili concorrenti per il giocatore.

Secondo il Corriere dello Sport, un ulteriore retroscena avvicinerebbe Modric ai nerazzurri: dopo i 4 anni a Milano, Suning è pronta a proporre al giocatore una pensione dorata in Cina, nello Jiangsu, per chiudere con il calcio giocato. Un'offerta allettante, quasi irrinunciabile per l'entourage del giocatore: un suo arrivo sarebbe la risposta più clamorosa dell'Inter all'ingaggio di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. Ancora qualche giorno, e si capirà se l'affare potrà davvero andare in porto.

Lopetegui sabato aveva cercato di esorcizzare un possibile addio di Modric: "Se ho parlato con il club? Ha già risposto il presidente sulla questione Modric, non ho molto da aggiungere. Il croato è un giocatore straordinario, lo aspettiamo tutti a braccia aperte. Ho parlato con lui dopo il suo eccellente Mondiale e gli ho detto di tornare il giorno 8 per iniziare a lavorare. Il 15 c’è il primo grande obiettivo della stagione. Lui è un giocatore che mi appassiona, che mi piace tanto. E lo sa bene. Sarà felice della proposta che gli arriverà e sarà felice di giocare nel Real Madrid. Così come lo è sempre stato".

SPORTAL.IT | 06-08-2018 10:15