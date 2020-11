L'Inter si sveglia e Lukaku ribalta il Toro. Goleada Roma, ok Sassuolo

Domenica da brividi per l’Inter a San Siro: la squadra di Conte si ritrova sotto di due reti contro il Torino, ma nella ripresa ribalta il risultato e si impone per 4-2 grazie al solito Lukaku (sette i gol in A), Sanchez e Lautaro Martinez. In classifica i nerazzurri salgono al quinto posto a 15 punti, a -2 dalla Roma seconda: i giallorossi travolgono per 3-0 il Parma all’Olimpico.

Il Sassuolo si porta momentaneamente in testa alla classifica grazie alla vittoria di Verona, mentre il Bologna supera in rimonta la Sampdoria a Marassi.

Inter di nuovo pazza, il Toro ribaltato nella ripresa

Primo tempo da dimenticare dei nerazzurri, prevedibili e troppo lenti nella manovra, mentre di contro il Torino crea le occasioni più nitide con Zaza. Al 45′ è proprio l’attaccante granata a trovare il vantaggio sfruttando l’invenzione di tacco di Meité dopo una palla persa da Sanchez al limite dell’area di rigore nerazzurra.

Al 61′ raddoppio Toro: contatto tra Young e Singo, per l’arbitro, richiamato dal Var, non ci sono dubbi e l’ex Ansaldi trasforma dal dischetto. Il Biscione si sveglia e reagisce, pareggiando in tre minuti: al 64′ Sanchez accorcia le distanze risolvendo una mischia nell’area di rigore piemontese, al 67′ ci pensa Lukaku, servito dal cileno, a trovare il 2-2 da pochi passi. Assedio nei minuti finali per i meneghini (dentro anche Lautaro Martinez e Perisic), che completano la rimonta grazie a Lukaku su penalty (fallo di Nkoulou su Hakimi) e Lautaro Martinez in contropiede.

Roma dominante all’Olimpico

La Roma travolge il Parma per 3-0 all’Olimpico con un primo tempo a senso unico, in cui vanno in gol Borja Mayoral e Mkhitaryan con una doppietta. Lo spagnolo va in gol al 28′ concretizzando l’assist di Spinazzola, l’armeno prima raddoppia con un destro pauroso da oltre venti metri al 32′, poi fa tris su suggerimento di Karsdorp al 41′. Nelle ripresa giallorossi in controllo e vicini al quarto gol in più occasioni (da segnalare la traversa di Spinazzola).

Colpi in trasferta per Bologna e Sassuolo

Nelle altre due partite della giornata, il Bologna si impone in rimonta sulla Sampdoria, mentre il Sassuolo passa a Verona: colpita da Thorsby, la squadra di Mihajlovic ribalta il risultato grazie ad un autogol di Regini e alla rete di Orsolini. I neroverdi vincono al Bentegodi grazie a una conclusione a giro di Boga al 42′ e Berardi al 76′, e si confermano la sorpresa del campionato.

Serie A, i risultati del pomeriggio

Inter-Torino 4-2

45′ Zaza (T), 62′ Ansaldi (T), 64′ Sanchez (I), 67′ Lukaku (I), 84′ rig. Lukaku (I), 91′ Lautaro Martinez (I)

Roma-Parma 3-0

28′ Mayoral (R), 32′ Mkhitaryan (R), 40′ Mkhitaryan (R)

Sampdoria-Bologna 1-2

7′ Thorsby (S), 44′ aut. Regini (S), 52′ Orsolini (B)

Verona-Sassuolo 0-2

42′ Boga (S), 76′ Berardi (S)

