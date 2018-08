L'Inter sogna Modric, ecco la sentenza di Spalletti

L’Inter fa le prove di… finale di Champions. Siamo ancora ad agosto, ma qualche ricordo ai tifosi nerazzurri sarà venuto alla mente dopo la prestigiosa vittoria in casa dell’Atletico Madrid nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. Vuoi perché il teatro della partita è stato Madrid, dove l’Inter ha vinto l’ultima Champions, vuoi perché la finale 2019 si giocherà proprio in questo stadio, il Wanda Metropolitano, casa della squadra di Simeone, vuoi perché a decidere la partita, fissando l’1-0 definitivo, come otto anni e mezzo fa contro il Bayern, è stato un argentino. Da Diego Milito a Lautaro Martinez il passo non è così grande, perché nella scelta del 'Toro' di indossare la maglia nerazzurra c’è di mezzo anche il consiglio del 'Principe': in comune i due hanno il passato al Racing Avellaneda e Martinez, pur con caratteristiche differenti, ha in Milito il proprio idolo. Fine delle suggestioni, perché altrimenti Spalletti si arrabbia.

Quella di Madrid infatti è stata un’Inter compatta più che spettacolare, almeno nel primo tempo, prima che nella ripresa si perdessero un po’ le distanze, complici anche gli ingressi dei big nell’Atletico, Griezmann su tutti. Ma il risultato ha retto. Al termine della gara Spalletti si è detto soddisfatto a metà: “Nel primo tempo è stata un'ottima Inter, nel secondo è stata un'Inter che deve migliorare. Nella ripresa abbiamo perso troppi palloni, non si riusciva a giocare. Quello che abbiamo fatto nel primo tempo vorrei vederlo sempre, anche se bisogna dire che loro nella ripresa hanno mandato in campo giocatori fortissimi che fanno tutto in un decimo di secondo. Dobbiamo lavorare sulla completezza di squadra e sulla qualità. Nel secondo tempo siamo calati troppo”.

Chissà se con in campo uno come Modric in grado di congelare il pallone quando serve, qualcosa sarebbe cambiato. Impossibile per Spalletti evitare le domande sul croato, sceso in campo a pochi chilometri di distanza con la maglia del Real Madrid contro il Milan. Speranze al capolinea? Il sogno è finito? Spalletti non si sbilancia, ma non fa trapelare ottimismo: "Certe domande vanno fatte al direttore Ausilio, se ne occupa lui. Io posso dire che già il fatto che uno che ha vinto la Champions tre volte di fila fosse stato interessato e che gli sia piaciuta l'idea di vestire la maglia dell'Inter mi riempie di gioia, ma penso sia difficile prendere giocatori come quelli. È stata brava la società a creare l'interesse giusto per lui".

Concetto poi rafforzato in conferenza stampa: “Se non verrà, come credo, perché il Real vuole ancora contare su un giocatore così, saremo una squadra comunque forte. Se viene Modric, saremo fortissimi”.

SPORTAL.IT | 12-08-2018 00:00