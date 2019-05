L'Inter spiazza il Milan: Conte vuole un centrocampista rossonero

Gli ultimi scottanti casi hanno decretato la fine dell’esperienza di Tiemoué Bakayoko al Milan. Il centrocampista francese e il tecnico Gennaro Gattuso martedì mattina hanno trovato una tregua dopo il litigio in diretta tv durante la partita contro il Bologna di lunedì sera, ma il futuro in rossonero del giocatore di proprietà del Chelsea è ormai segnato.

Il Milan non verserà i 35 milioni di euro ai Blues e non eserciterà il diritto di riscatto del calciatore, già in bilico a causa dei paletti del fair play finanziario. Ma Bakayoko potrebbe rimanere clamorosamente in Italia nella prossima stagione. Secondo quanto riporta Sportmediaset, l’Inter è interessata al giocatore transalpino e potrebbe inserirsi per accontentare Antonio Conte, ormai vicinissimo ad accettare l’offerta di Marotta.

Il club nerazzurro potrebbe bussare alle porte del Chelsea e chiedere il giocatore in prestito, con la stessa formula con cui è stato prelevato dai cugini la scorsa estate.

Nonostante gli insulti a Gattuso (e le mancate scuse sui social), il Milan ha deciso di mantenere un basso profilo nei confronti di Bakayoko a causa dell’emergenza a centrocampo che rischia di condizionare negativamente il finale di stagione del Diavolo, che ancora crede nella qualificazione in Champions League. Leonardo e Maldini hanno fatto rientrare il caso per il bene di tutti: l’infortunio di Biglia e la squalifica di Paquetà per tre turni, che di fatto lo mette fuori causa fino al termine della stagione, costringono i rossoneri a fare di necessità virtù e a non punire Bakayoko, neanche con un’esclusione dall’undici titolare. Poi a fine stagione si faranno i conti.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 07:43