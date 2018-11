L'Inter studia una cessione importante per accontentare l'Uefa

L’Inter è tornata in Champions League e ha ceduto molti suoi giovani talenti che hanno vinto molto in Primavera, ma questo non è bastato per uscire dai vincoli imposti dal Settlement Agreement dell’Uefa dopo i pesanti rossi di bilancio degli ultimi anni di gestione Moratti.

Questa stagione potrebbe essere l’ultima sotto osservazione da parte dell’organismo europeo, ma tutti i conti devono essere in ordine per bilanciare i costi dell’ammortamento dei cartellini, come quelli di Gabigol e Joao Mario, che hanno gravato per vari anni sui conti della società di Corso Vittorio Emanuel II.

Per fare ciò i vertici nerazzurri stanno valutando una cessione importante considerando che, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter deve registrare 40-50 milioni di plusvalenze per quanto riguarda il mercato calciatori e i giovani potrebbero non bastare, nonostante la grande maestria dimostrata da Piero Ausilio durante l’estate 2018.

In base alle richieste di mercato, quattro sono i calciatori che permetterebbero un’entrata importante nelle casse della Beneamata: Matias Vecino, Mauro Icardi, entrambi con clausole rescissorie valide per l’estero, Ivan Perisic, in odore di cessione da diverse sessioni e il richiestissimo Milan Skriniar.

Proprio il difensore slovacco ex Sampdoria è il soggetto su cui i dirigenti nerazzurri stanno facendo più valutazioni. In estate sono state rifiutate offerte intorno ai 60 milioni di euro da parte di Barcellona e Manchester United.

Il grande inizio di stagione di Skriniar sta facendo lievitare considerevolmente la valutazione del suo cartellino, che senza timore di smentita potrebbe avvicinarsi agli 80 milioni all’inizio della prossima finestra di mercato estiva.

La decisione definitiva spetterà al prossimo dirigente nerazzurro Beppe Marotta, vicinissimo a firmare con il club di Suning dopo la fine della sua avventura, ricca di soddisfazioni, alla Juventus.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 19:30