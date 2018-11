L’Inter sul nuovo crack del calcio tedesco

Nelle prossime sessioni di mercato, l’Inter potrebbe cedere un big per soddisfare il fair play finanziario. Per restare competitiva ad alto livello, dunque, la società nerazzurra ha bisogno di pescare giovani talenti che possano poi esplodere. Si spiega così il grande interesse per Kai Havertz, talento del Bayer Leverkusen e astro nascente del calcio tedesco, un classe ‘99 che pare avere le stigmate del campione. Fisico longilineo ma ancora privo di una grande massa muscolare, Havertz è un giocatore dalle lunghe leve ma dalla tecnica sopraffina, capace di calciare con ambo i piedi (il sinistro è quello favorito) e soprattutto dotato di una personalità straripante.

ASCESA FULMINEA. Ha esordito in Bundesliga a soli 17 anni e una volta arrivato in prima squadra non ne è più uscito, diventando in breve tempo una colonna delle Aspirine: 4 gol e 6 assist nella sua prima stagione, condita da tre presenze in Champions League; 4 gol e 9 assist un anno fa, mentre nella stagione attuale è già arrivato a 6 reti e 5 assist tra Bundes ed Europa League. Lo scorso 9 settembre il debutto in nazionale, nell’amichevole con il Perù. Ieri la prima da titolare per nel 3-0 della Germania alla Russia: suo l’assist per l’ultimo gol di Gnabry.

IL FUTURO. Il ruolo? Havertz ha giocato praticamente in ogni posizione dell’attacco nel 4-2-3-1 del Bayer Leverkusen: attualmente si esprime meglio da trequartista centrale, ma con la sua tecnica e uno sviluppo fisico adeguato sono in molti per lui a pronosticare un futuro da “9 e mezzo” alla Zlatan Ibrahimovic. L’Inter lo segue come, naturalmente, il Bayern Monaco, sempre attento sui talenti di casa. Il costo del suo cartellino è ancora avvicinabile, il Bayer chiede almeno 35 milioni di euro, ma presto la quotazione di Havertz potrebbe schizzare verso l’alto. L’Inter osserva, ma dovrà sbrigarsi a fare la sua mossa.

SPORTEVAI | 16-11-2018 10:21