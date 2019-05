L'Inter tenta un talento dell'Ajax

I gioielli dell'Ajax fanno gola a mezza Europa. Ci sarebbe anche l'Inter in corsa per uno dei tanti talenti nella rosa di Ten Hag. I nerazzurri, infatti, starebbero tentato di capire se ci siano o meno le condizioni per arrivare a Van de Beek.

Classe 1997, il centrocampista offensivo, nazionale olandese, è andato a segno contro la Juventus nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Piacerebbe moltissimo anche al PSG. Il suo contratto con l'Ajax scade nel giugno del 2022.

SPORTAL.IT | 03-05-2019 09:34