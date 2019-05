L'Inter torna su Malcom

Malcom, dopo una stagione al Barcellona non da protagonista,potrebbe ora arrivare in Italia. Dopo l'annata appena trascorsa in cui non ha spiccato tra i catalani, potrebbe dare ascolto ai vari club che, sia per la giovane età sia per il termine del suo contratto a fine stagione, lo stanno considerando come possibile nuovo rinforzo per la prossima stagione.

L'Inter, che subì in Champions una rete proprio dal verdeoro, sarebbe il club maggiormente interessato in Italia: già a fine marzo aveva chiesto informazioni alla società blaugrana.

Insieme ai nerazzurri in corsa anche Arsenal, Tottenham e Borussia Dortmund.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 11:19