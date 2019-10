L'Inter trema, concorrenza inglese per il sogno a centrocampo

Alla vigilia della partita contro il Parma Antonio Conte ha dribblato il tema mercato di gennaio per l’Inter.“Avevamo costruito un reparto d’attacco con quattro elementi più Esposito, ma l’infortunio di Sanchez ci ha spiazzati. Sebastiano sta facendo bene, adesso la rosa è questa. Eventuali correttivi saranno discussi con la società a tempo debito”. Sembra però probabile che a gennaio il tecnico salentino possa accogliere un nuovo attaccante, magari a basso costo, anche se molto dipenderà dalle condizioni di Sanchez.

Diversa la questione per il centrocampo, dove si punta ad almeno un rinforzo di qualità in attesa di alzare il mirino in estate. Per il mercato invernale i sogni si chiamano Rakitic o Vidal, non più indispensabili a Barcellona, mentre per la prossima sessione estiva l’obiettivo di Conte risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic.

Il colosso serbo della Lazio viene visto da Conte come l’alter ego di Paul Pogba, che ha dato la svolta al centrocampo della Juventus proprio durante la seconda stagione vissuta da Conte sulla panchina bianconera.

Potenza fisica simile, familiarità con il gol e personalità rendono Milinkovic un giocatore appetito da tutte le big d’Europa.

Molto però dipenderà dalla situazione contrattuale del giocatore con la Lazio di Lotito. Il presidente biancoceleste non ha mai abbassato le pretese iniziali superiori ai 100 milioni per il cartellino dell’ex Genk, che non ha ancora firmato il rinnovo fino al 2024.

Uno scenario, quest’ultimo, che preoccupa l’Inter, ma non solo, visto che i nerazzurri dovranno guardarsi da una folta concorrenza. Le big d’Inghilterra e il Real Madrid sono vigili su Milinkovic, in particolare il Chelsea. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, il club di Stamford Bridge avrebbe mandato propri emissari a Glasgow per visionare il giocatore durante la gara di Europa League tra il Celtic e la Lazio.

La società di Abramovich potrà tornare a fare mercato nella prossima estate, ma confida nell’abbassamento delle pretese di Lotito.

