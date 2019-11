L'Inter trema: il Barcellona torna alla carica per un titolare

Le ultime notizie di mercato turbano i tifosi dell'Inter: secondo quanto riferisce Diario Gol il Barcellona è pronto ad un nuovo assalto per Skriniar. La società blaugrana avrebbe pronta un'iniziale offerta da 60 milioni di euro. In ottica il solido centrale dovrebbe raccogliere l'eredità di Piquè, andando così ad affiancare Lenglet.

In una recente intervista concessa a Ruhrnachrichten.de, l'ex giocatore della Sampdoria ha parlato proprio di mercato: "Sono molto soddisfatto qui a Milano, mi trovo molto bene. Ho un ottimo rapporto con i tifosi. Non mi manca nulla qui e gioco regolarmente, non progetto nessun trasferimento. L'interesse di altri club per me? Su Internet si scrive molto, quindi certe notizie arrivano anche a me, ma non mi ci rompo la testa".

"Personalmente non mi è arrivata nessuna offerta, ma sui media circolavano nomi di società come Manchester City, Manchester United e Barcellona. Se avessi ricevuto un'offerta dal Bayern o dal Borussia? Naturalmente ci si riflette sempre se si riceve un'offerta da questi club così importanti. Ma dipenderebbe più dalla mia situazione all'Inter e dal ruolo e importanza che ho qui. Fossi sempre in panchina, sarebbe difficile dire di no".

Con Antonio Conte le sue prestazioni sono cresciute ulteriormente ma il richiamo di un club come quello blaugrana e la possibilità di giocare con Lionel Messi potrebbero davvero fare la differenza. La dirigenza dell'Inter segue da tempo Arturo Vidal, non troppo contento con Valverde (che gli ha concesso appena otto presenze di cui una da titolare) e che potrebbe rinascere sotto la guida del suo ex allenatore. E' quindi possibile che Marotta decida di inserirlo nella trattativa.

In un'intervista a El Mercurio il cileno si è sfogato: "Lavoro duro per non lasciare il club e raggiungere gli obiettivi stagionali. Ma non sono felice, anche se sto provando a ribaltare la situazione e guadagnarmi un posto da titolare. Ho lavorato sodo per tutta la carriera, non è ancora arrivato il mio momento ma sono calmo e so che arriverà".

SPORTAL.IT | 16-11-2019 19:54