L'Inter trema per Martinez

Costretto a saltare la partita contro il Bologna, Lautaro Martinez è stato a guardare anche nell'amichevole che l’Argentina ha disputato contro il Guatemala, al punto da essere rimandato a casa prima del test contro la Colombia.

L’Inter ha divulgato un comunicato per fare il punto sulle condizioni del ‘Toro’, la cui presenza alla ripresa del campionato contro il Parma è in forte dubbio: "Martinez si é sottoposto quest'oggi a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: "Persistono i postumi dell'ematoma al soleo della gamba sinistra, che ha costretto l'attaccante argentino a non essere a disposizione per la gara di campionato contro il Bologna e per le partite in programma con la propria Nazionale. Le condizioni di Lautaro Martinez saranno rivalutate nei prossimi giorni".

L'ex Racing Avellaneda ha giocato appena 70' nelle prime tre giornate di campionato, dopo aver incantato durante le amichevoli estive.

SPORTAL.IT | 10-09-2018 16:55