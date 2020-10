L'Inter trema: problemi per Lukaku

Pessime notizie dall’infermeria per Antonio Conte che perde Romelu Lukaku, forse l’uomo più in forma della sua Inter. L’attaccante salterà sicuramente l’anticipo di sabato contro il Parma ma soprattutto rischia di non essere in campo martedì prossimo a Madrid.

Gli esami a cui si è sottoposto Lukaku hanno evidenziato “un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra” e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

Al momento, insomma, è difficile capire se il numero 9 nerazzurro recupererà in tempo per la decisiva sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Sabato invece, considerate le condizioni fisiche non ancora perfette di Alexis Sanchez, al posto di Lukaku dovrebbe giocare Pinamonti che affiancherà Lautaro Martinez.

OMNISPORT | 29-10-2020 20:23