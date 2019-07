L'Inter trema: un'altra italiana su Lukaku

Da una parte Mauro Icardi. Dall’altra Romelu Lukaku. No, non si tratta dei primi nomi della lista di mercato dell’Inter, rispettivamente alle voci cessioni e acquisti, bensì le ultime e clamorose idee per l’attacco del Napoli.

Dopo le voci sul possibile interessamento della società del presidente De Laurentiis per Icardi, per quello che sarebbe il più classico dei ritorni di fiamma dopo che la trattativa aveva scaldato le cronache di mercato di due estati fa, ecco spuntare le indiscrezioni che vogliono il Napoli anche sulle tracce di Lukaku.

Sì, proprio il centravanti belga del Manchester United che l’Inter ha messo al primo posto della lista di preferenze per il dopo Icardi insieme a Edin Dzeko. L’idea di Conte e della società nerazzurra è di arrivare a entrambi i centravanti, magari grazie alla cessione dello stesso Icardi, ma intanto, secondo quanto riportato da 'Radio Marte', il Napoli si è messo in fila per Lukaku.

De Laurentiis avrebbe preso contatti con gli agenti del giocatore per capire la situazione e il grado di avanzamento della trattativa con l’Inter, che comunque deve ancora partire a livello di club. I Red Devils non sembrano schiodarsi dalla richiesta iniziale di 70 milioni, tanti per l’Inter, ma anche per il Napoli, che in attacco sembra già al completo con Insigne, Mertens e soprattutto Milik, sulla carta il centravanti titolare della rosa di Ancelotti.

Ma per lanciare il guanto di sfida alla Juventus e alla stessa Inter De Laurentiis sembra voler far fare alla rosa un ulteriore salto di qualità a livello tecnico e di esperienza internazionale, da qui il sondaggio per Lukaku, che non è comunque l’unica alternativa per la prima linea del Napoli, dove potrebbe tornare Duvan Zapata, stella dell'Atalanta formato Champions League. Se l’interessamento per Lukaku sarà solo una manovra di disturbo lo si saprà a breve, così come se davvero Icardi è tornato ad essere un oggetto del desiderio del Napoli.



SPORTAL.IT | 05-07-2019 20:46