L'Inter vince, ma Conte trema: il suo monito alla società

L'Inter è tornata in testa al campionato dopo la pesantissima quanto complicata vittoria di Brescia. Allo stadio Rigamonti è finita 2-1 con il timbro ormai abituale di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, con tre punti ai nerazzurri nonostante il forcing finale delle Rondinelle. E Antonio Conte nel dopopartita lancia l'allarme: "Così diventerà difficilissima".

"Prendiamoci il risultato, e non mi interessa se abbiamo giocato bene o male – è l'analisi del tecnico nerazzurro dopo la vittoria che vale il momentaneo sorpasso sulla Juventus -. Però è la quarta gara in nove giorni con sempre gli stessi ragazzi in campo. E dobbiamo ringraziarli, per lo spirito mantenuto fino alla fine".

Il tecnico salentino elogia i suoi, ma non riesce a non pensare alle prossime sfide: "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma siamo solo a metà percorso e ora dobbiamo recuperare. Sabato abbiamo il Bologna, poi arriva il Borussia Dortmund. Sette partite in 20 giorni non le fa nessuno. Mi pare strano, il massimo di solito sono ventuno, massimo ventidue".

Non manca il riferimento alle parole della società: "Io rasserenato da Marotta? Non ne ho bisogno, da quattro mesi sono nel pianeta Inter e ora capisco cose che a giugno non conoscevo. Ora dobbiamo migliorarle".

"Stiamo portando la nostra macchina al massimo dei giri, di certo non facciamo passeggiate. La squadra sta rendendo oltre le aspettative, ma andando avanti così e giocando così tanto il rischio è di farsi male", il monito di Conte.

Intanto però l'Inter vola grazie al tandem composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. E l'allenatore nerazzurro si coccola i due califfi del suo attacco.

"Le punte devono muoversi l'una in funzione dell'altra. Loro hanno fatto e fanno molto bene, e lavorano per la squadra. Possono ancora migliorare", le sue parole.

