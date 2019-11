L'Inter vuol far felice Conte: può arrivare un rinforzo a sorpresa

La notizia è che il duro sfogo di Antonio Conte nei confronti della proprietà dell’Inter dopo la sconfitta in Champions League a Dortmund non ha prodotto uno strappo nei rapporti tra il tecnico salentino e la società. Nessuno ha risposto a Conte almeno per vie ufficiali e anzi da Suning sembra trapelare la disponibilità ad assecondare le richieste del tecnico in vista della sessione di mercato di gennaio, anche se non attraverso spese troppo ingenti.

La cessione di Gabigol al Flamengo dovrebbe però fruttare 20 milioni da spendere subito. Spuntano allora i nomi di due fedelissimi dell’ex ct azzurro, che farebbero al caso dell’Inter per la seconda parte di stagione.

Il primo nome è quello di Alessandro Florenzi, riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’. Il jolly di fascia della Roma non sembra ai primi posti delle gerarchie di Fonseca, arrivando a perdere il posto da titolare. Promosso capitano dopo l’addio di De Rossi, Florenzi potrebbe però essere disposto a valutare l’addio alla squadra in cui è cresciuto anche per non perdere quota in chiave Nazionale in vista dell’Europeo.

L’opzione Inter, che segue da tempo il giocatore, è favorita per l’ottimo rapporto creatosi ai tempi della Nazionale tra Florenzi e Conte, che vuole proprio un interprete duttile del ruolo di esterno.

Possibile uno scambio con Matias Vecino, visto che la Roma è numericamente corta a centrocampo, ma in casa giallorossa andrà valutata la possibilità di perdere la terza bandiera in meno di tre anni dopo Totti e lo stesso De Rossi.

L’altro nome caro al tecnico interista è quello di Olivier Giroud, che risponderebbe all’identikit del vice Lukaku. In scadenza con il Chelsea e poco impiegato da Lampard il francese sarebbe contento di riabbracciare l’allenatore avuto a Londra.

Per quanto riguarda il centrocampo, piace e parecchio Dejan Kulusevski, rivelazione del Parma, ma il cui cartellino è di proprietà dell’Atalanta: si lavora per giugno, ma Conte piacerebbe avere subito a disposizione un profilo muscolare come quello del francese.

SPORTAL.IT | 08-11-2019 10:21