Cobolli, la rimonta con Nakashima vale la semifinale con vista sulle Finals: il sogno è derby italiano con Musetti

L’Italia prova a dimenticare l’assenza di Sinner con il romano che conquista la semifinale a Lione battendo in tre set lo statunitense Nakashima e anche Torino più vicina

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Flavio Cobolli mette sempre più nel mirino le Finals di Torino. La vittoria in rimonta contro Brandon Nakashima vale la semifinale a Lione e soprattutto consente al romano di incassare punti preziosi per riuscire a rimanere nelle prime posizioni della race e giocare in Italia il torneo di fine stagione. La giornata italiana in Francia però non è finita con Musetti in campo per provare a regalare il derby all’Italia.

La rimonta contro Nakashima

Una partita durissima quella che va in scena nei quarti di finale del torneo di Lione. Brandon Nakashima è un giocatore molto solido, di quelli che regalano nulla o quasi e anche contro Cobolli si conferma difficilissimo da battere. Il primo set è già una battaglia con l’azzurro che ha più di un’opportunità per riuscire a piazzare il break. Lo statunitense però quando si tratta di difendere il suo servizio, riesce sempre a trovare una prima devastante e al decimo gioco alle prime opportunità è lui a rompere l’equilibrio vincendo il game che gli consente di conquistare anche il parziale. E’ battaglia anche nel secondo set, Cobolli però stavolta non commette errori nelle fasi decisive e rimanda tutto al “decider”. L’equilibrio dei primi due set si conferma anche nel terzo, il romano riesce a costruirsi un piccolo vantaggio ma quando va a servire per il match deve fronteggiare due palle break. L’urlo finale è una liberazione, per lui è la sesta semifinale dell’anno, la prima in carriera indoor.

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Semifinale con vista ATP Finals

Il finale di stagione è sempre particolarmente duro e complesso, non bisogna affrontare solo gli avversari ma anche la fatica che si somma dopo mesi di tornei in giro per il mondo. Flavio Cobolli ora però deve fare affidamento su tutte le sue risorse non solo per provare a vincere il torneo di Lione ma anche per guadagnarsi un posto alle ATP Finals di Torino che rappresenterebbero un traguardo incredibile. In questo momento l’azzurro è uno dei candidati più probabili, occupa la posizione numero 5 della race (a quota 3640 punti) con de Minaur e Djokovic che sono distanti rispettivamente 760 e 800 punti, un margine che lascia ben sperare anche se ci sono ancora tornei importanti nelle prossime settimane.

ATP Lione: il tabellone completo