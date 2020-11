Lione, De Sciglio si presenta

Mattia De Sciglio si presenta come nuovo giocatore del Lione, pronto a rilanciarsi alla corte di Rudi Garcia: “Ho scelto il Lione perché ha subito dimostrato la volontà di prendermi, ha creduto in me ed è questa fiducia che mi ha spinto ad accettare immediatamente questo prestito. E poi era anche il momento di provare un’esperienza all’estero”.

“Sto affrontando questa stagione con l’obiettivo di rilanciarmi e trovare la continuità che avevo prima e che non sono riuscito a trovare nella scorsa stagione. Ho entusiasmo e spero di fare bene qui per conquistarmi un posto in Nazionale per il prossimo Europeo. Farò del mio meglio per aiutare il Lione a raggiungere i propri obiettivi in questa stagione, quello che succederà dopo non lo so, potrei restare qui o tornare in Italia. Al momento, non ne ho idea”.

OMNISPORT | 11-11-2020 20:18