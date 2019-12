Lione, due ex romanisti per sfidare la Juventus

Il grave infortunio subito da Memphis Depay è stato un duro colpo per i tifosi del Lione e per Rudi Garcia, arrivato da pochi mesi alla guida dell'Olympique. La squadra è lontano dai primi posti della classifica in Ligue 1, ma è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di Champions dove affronterà la Juventus.

Impegno più che proibitivo, ma a gennaio la società è pronta a investire per rendere la rosa più competitiva. Secondo quanto riporta 'Le Parisien', ci sarebbero già tre nomi sul taccuino dei dirigenti dell'OL: Thomas Lemar, in uscita dall'Atletico Madrid, ma anche Lucas Digne dell'Everton e Steven N'Zonzi del Galatasaray.

Gli ultimi due hanno un passato più o meno recente alla Roma: Digne in particolare è stato allenato proprio da Garcia durante la sua esperienza in giallorosso.

SPORTAL.IT | 17-12-2019 20:59