Il Fenerbahce elimina il Lione dopo una partita piena di episodi: due gol annullati da Mariani, Fonseca fuori dalla Champions e tensione alle stelle con l'ex Lazio Guendouzi

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Succede di tutto tra Olympique Lione e Fenerbahce nel ritorno dei playoff con in palio un posto nella fase campionato di Champions League. A spuntarla, dopo l’1-1 dell’andata, è la squadra di Istanbul, che s’impone 2-1 in Francia al termine di una partita ad altissima tensione. L’arbitro italiano Maurizio Mariani annulla un gol all’ex Juventus Openda e, pochi minuti più tardi, scatena nuove proteste per un’altra rete cancellata al Lione dopo la revisione al Var. Protagonista in negativo della sfida anche l’ex Lazio Guendouzi, preso di mira dai tifosi per il suo passato al Marsiglia: dopo aver risposto con un gestaccio al pubblico di casa, nel finale è stato coinvolto in una rissa.

Lione-Fenerbahce, uno-due micidiale degli ospiti

L’1-1 dell’andata sembra strizzare l’occhio al Lione, ma un Fenerbahce deciso a sovvertire il pronostico approfitta subito di una distrazione della difesa francese. Al 23’ Aydin trova Muriqi in area: il colpo di testa dell’ex Lazio viene respinto da Greif, ma il kosovaro è il più lesto sulla ribattuta e firma il vantaggio.

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Cinque minuti più tardi arriva anche il raddoppio: calcio d’angolo battuto da Greenwood e colpo di testa vincente di Archie Brown, che salta più in alto di Maitland-Niles e fa esplodere la panchina turca. Il Lione prova a reagire e accorcia le distanze con Fofana, obiettivo di mercato della Roma, riaprendo una partita che sembrava essersi già incanalata sui binari del Fenerbahce. Ma da quel momento in poi è anche la direzione arbitrale a finire sotto i riflettori.

Mariani scontenta tutti: due gol annullati al Lione e un rigore negato ai turchi

Pochi minuti dopo il sigillo di Fofana, l’arbitro Mariani annulla una rete a Openda. L’ex Juventus insacca di testa su cross di Abner, ma è in posizione di fuorigioco e la rete viene cancellata. Più controverso l’episodio del 72’. Il Lione trova nuovamente la via del gol con Boudache al termine di un’azione rocambolesca nell’area del Fenerbahce.

Mariani viene però richiamato al monitor dal Var Di Bello per valutare un possibile retropassaggio di Brown e un eventuale fallo di Athekame sull’inglese. Alla fine la rete viene annullata per fuorigioco di Boudache sulla prima conclusione di Fofana. La direzione di gara aveva già fatto discutere in precedenza anche il Fenerbahce, che aveva protestato per un rigore negato dopo un tocco di mano di Niakhaté in area sulla conclusione di Muriqi. Insomma, Mariani ha finito per scontentare tutti.

Fonseca fuori, Lukaku in Champions: festa Fenerbahce dopo 18 anni

Un palo, due gol annullati e una rimonta soltanto sfiorata. Il Lione di Paulo Fonseca fallisce la qualificazione alla fase campionato della Champions League dopo aver incassato un micidiale uno-due in avvio in maniera troppo ingenua. Una delusione pesante per l’ex allenatore di Roma e Milan, costretto a salutare il sogno europeo più prestigioso.

Festeggia invece Romelu Lukaku. L’ex Napoli, non ancora al meglio della condizione, è stato gettato nella mischia nel finale per sfruttare fisico ed esperienza e contribuire a difendere il prezioso vantaggio. Missione compiuta: il Fenerbahce, protagonista di una campagna acquisti sontuosa, torna nella principale competizione europea per club dopo 18 anni.

Guendouzi, il gestaccio ai tifosi e la rissa nel finale

Prima dell’inizio della partita, l’ex centrocampista della Lazio Guendouzi è stato fischiato dai tifosi del Groupama Stadium per i suoi trascorsi con l’Olympique Marsiglia. Il calciatore ha risposto alle provocazioni con un gestaccio plateale indirizzato al pubblico di casa.

Ma la situazione è poi degenerata dopo il triplice fischio. L’esultanza del calciatore, considerata eccessiva dai sostenitori del Lione, ha fatto scattare un parapiglia nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi. Il centrocampista ha quindi rivolto lo sguardo verso una telecamera e urlato “Forza OM!”.