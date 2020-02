Lione-Juventus, nessun divieto per i tifosi

Nessun divieto per i tifosi della Juventus in vista dell'andata degli ottavi di Champions League tra il Lione e il club bianconero.

A dirlo è il ministro della salute francese Veran: "Non esiste ordine di divieto, non ci stiamo muovendo verso questa ipotesi. La chiusura dei confini non avrebbe alcun senso; siamo in contatto costante con il Governo, la Prefettura del Rodano, l’agenzia sanitaria regionale e l’UEFA. Ieri sera, quest’ultima ci ha assicurato di seguire da vicino la situazione e di essere in contatto con i club e le autorità responsabili".

SPORTAL.IT | 25-02-2020 10:42